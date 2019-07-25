Рецепт очень вкусного паштета, который легко приготовить дома

Этот сытный холодный паштет по вкусу может соревноваться со многими мясными блюдами.

Особый аромат ему придают овощи, а обязательным ингредиентом является сливочное масло, которое гарантирует кремовую консистенцию.

Приготовить мясной паштет дома очень легко, тут не потребуется кулинарное мастерство или много времени.

Такой нежный паштет можно намазывать на хлеб или употреблять с с любыми гарнирами и салатами.

Все что нужно – свежее мясо, морковь, лук, масло, яйца и правильный набор специй.

О том, как приготовить вкуснейший мясной паштет читайте по этой ссылке.

Также советуем приготовить паштет из печени по нашему проверенному рецепту: Печеночный паштет.

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