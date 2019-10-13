Рецепт очень вкусного маринада для овощей на мангале

Никакой сезон шашлыков не обходится без посиделок на природе, перед которыми нужно заготавливать маринад для овощей и мяса.

FoodOboz предлагает вам лучший простой рецепт маринада для овощей на мангале.

Новости Рецепт самого вкусного маринада для овощей гриль

Известный факт, что чаще всего на мангале готовят такие овощи как кабачки, баклажаны, перец, грибы, помидоры, лук.

Если подобрать правильное сочетание специй, приправ, трав и соусов, то вкусовые качества этих овощей получится подчеркнуть максимально удачно, благодаря чему они будут не многим уступать мясу.

Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления маринада для овощей на мангале с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего грузинского блюда с курицей.

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