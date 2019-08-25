Рецепт очень вкусного кавказского мясного блюда с баклажанами

На Кавказе традиционно любят жареное мясо с баклажанами и другими овощами.
Obozrevatel Smak предлагает приготовить невероятно вкусную свинину с баклажанами. Это очень простой рецепт сытного и полезного блюда, вкус которого напоминает о Кавказе.
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Для того, чтобы нарезать и поджарить мясо и овощи, нам понадобится не более 30 минут, потом нужно будет все потушить еще 15 – и чудесное баклажановое блюдо с мясом готово.
О том, как правильно приготовить это кавказское мясное блюдо, читайте по этой ссылке: Детальный рецепт жаренной свинины с баклажанами.
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