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Рецепт очень вкусного кавказского мясного блюда с баклажанами

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На Кавказе традиционно любят жареное мясо с баклажанами и другими овощами.

Obozrevatel Smak предлагает приготовить невероятно вкусную свинину с баклажанами. Это очень простой рецепт сытного и полезного блюда, вкус которого напоминает о Кавказе.

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Для того, чтобы нарезать и поджарить мясо и овощи, нам понадобится не более 30 минут, потом нужно будет все потушить еще 15 – и чудесное баклажановое блюдо с мясом готово.

О том, как правильно приготовить это кавказское мясное блюдо, читайте по этой ссылке: Детальный рецепт жаренной свинины с баклажанами.

Рецепт очень вкусного кавказского мясного блюда с баклажанами

Предлагаем также отведать жареное мясо с капустой.

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