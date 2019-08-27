Рецепт очень вкусного грузинского блюда с баклажанами и мясом

Грузинская кухня является одной из самых сытных и простых в мире, поскольку по большей части базируется на мясе и овощах, в частности, содержит блюда с баклажанами.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам рецепт очень вкусной свинины с баклажанами.

Отмечается, что всего за час времени можно приготовить сытный и довольно полезный ужин, - а кроме того блюдо еще имеет отменный внешний вид и головокружительный аромат, который никого не оставит равнодушным.

Кроме мяса, необходимо заготовить болгарский перец, баклажан, лук, чеснок, некоторые дополнительные ингредиенты и специи.

Полный список необходимых продуктов и точный рецепт приготовления с фото смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал необычный рецепт приготовления мяса с помидорами, который точно понравится всей вашей семье.

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