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Рецепт очень вкусного диетического блюда из творога

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На любой случай можно выбрать для себя любимую воздушную и нежную запеканку, главное, правильно ее готовить.

FoodOboz предлагает рецепт диетической творожной запеканки.

Как известно, запеканки можно готовить практически с чем угодно, начиная от мяса, кончая овощами и бобовыми. Но едва ли не больше всего пользуется популярностью это блюдо из творога.

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Оригинальный рецепт вкуснейших творожных сырников

Для творожной запеканки, кроме самого творога, нужно еще немного яиц, сметаны, муки, заменителя сахара и изюма для сладости.

Запекается блюдо в духовке и в итоге имеет не только потрясающе нежный вкус, но и сравнительно небольшое количество калорий.

Подробный пошаговый рецепт диетической творожной запеканки с секретами и фото приготовления смотрите по этой ссылке.

Рецепт очень вкусного диетического блюда из творога

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусных котлет из капусты.

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