Рецепт очень вкусного диетического блюда из творога

На любой случай можно выбрать для себя любимую воздушную и нежную запеканку, главное, правильно ее готовить.
FoodOboz предлагает рецепт диетической творожной запеканки.
Как известно, запеканки можно готовить практически с чем угодно, начиная от мяса, кончая овощами и бобовыми. Но едва ли не больше всего пользуется популярностью это блюдо из творога.
Для творожной запеканки, кроме самого творога, нужно еще немного яиц, сметаны, муки, заменителя сахара и изюма для сладости.
Запекается блюдо в духовке и в итоге имеет не только потрясающе нежный вкус, но и сравнительно небольшое количество калорий.
Подробный пошаговый рецепт диетической творожной запеканки с секретами и фото приготовления смотрите по этой ссылке.
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