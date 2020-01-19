Рецепт очень вкусного десерта в микроволновке за 10 минут

В случае неожиданного прихода гостей или простого желания отведать чего-то вкусненького, не выходя из дома, всегда придут на выручку десерты и выпечка.
FoodOboz предлагает рецепт восхитительных брауни в микроволновке за 10 минут.
Отмечается, что для приготовления этого блюда нужны элементарные ингредиенты, которые почти наверняка есть в каждом доме - немного муки, сахара, молочных продуктов, какао и специи.
Брауни всегда можно приготовить в микроволновке, при этом, это займет считанные минуты, а готовое блюдо будет очень вкусным и обязательно сделает лучше даже очень неудачный день.
Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт брауни в микроволновке с фото по этой ссылке.
Возможно, вас также заинтересуют и другие рецепты десертов на FoodOboz:
волшебное тирамису за полчаса;
вкуснейший и невероятно красивый чизкейк в мультиварке;
нежные творожные пончики в духовке.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал