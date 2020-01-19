Рецепт очень вкусного десерта в микроволновке за 10 минут

В случае неожиданного прихода гостей или простого желания отведать чего-то вкусненького, не выходя из дома, всегда придут на выручку десерты и выпечка.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительных брауни в микроволновке за 10 минут.

Отмечается, что для приготовления этого блюда нужны элементарные ингредиенты, которые почти наверняка есть в каждом доме - немного муки, сахара, молочных продуктов, какао и специи.

Брауни всегда можно приготовить в микроволновке, при этом, это займет считанные минуты, а готовое блюдо будет очень вкусным и обязательно сделает лучше даже очень неудачный день.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт брауни в микроволновке с фото по этой ссылке.

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