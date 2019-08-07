Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт очень вкусного блюда с уткой и картошкой

217 Читать материал на украинском

На праздничный ужин для всей семьи очень уместно готовить жареную птицу, - хотя с такими блюдами много хлопот, оно точно понравится всем домочадцам и гостям.

OBOZREVATEL.Smak предлагает простой пошаговый рецепт приготовления утки, фаршированной картофелем, с фотографиями процесса.

При планировании праздничного стола всегда стает ребром вопрос, что приготовить бы так, чтобы на всех хватило, и какой гарнир подавать к мясным блюдам.

Рецепт очень вкусного блюда с уткой и картошкой

В случае с фаршированной уткой все просто, - ее хватит на всех, при этом, она уже с гарниром, при этом, картофель, запекшийся внутри утки, имеет неповторимый вкус и аромат, из-за чего придется по душе даже привередливым.

Смотрите полный список ингредиентов и подробный рецепт приготовления фаршированной картофелем утки по этой ссылке.

Рецепт очень вкусного блюда с уткой и картошкой

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak приводил рецепт очень вкусного шоколадного торта, который просто готовится, но наверняка поразит ваших близких.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы