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Рецепт очень вкусного блюда из тыквы

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С приходом осени вновь понемногу начинают возвращаться в меню традиционные драники, - однако, можно разнообразить его, приготовив их по новому рецепту.

FoodOboz предлагает вам попробовать оригинальные драники из тыквы.

Заметим, что классические драники готовятся из картофеля, но этот овощ содержит крахмал, и в целом блюдо выходит очень вкусным, но не особо полезным.

Тыква же в несколько раз менее калорийна, чем картофель, и содержит целый ряд полезных для организма человека микроэлементов, ввиду чего тыквенно-картофельные драники куда полезнее обычных.

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Рецепт самой вкусной запеканки из тыквы

К тому же, они довольно просто готовятся.

Смотрите полный список продуктов и подробный рецепт приготовления драников из тыквы по этой ссылке.

Рецепт очень вкусного блюда из тыквы

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего грузинского блюда из баклажанов.

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