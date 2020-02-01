Рецепт очень вкусного блюда из картофеля и фарша

Есть огромное множество потрясающих блюд из фарша, которыми можно без лишних усилий порадовать своих родных.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительных колдунов с фаршем и луком.

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Отмечается, что колдуны - невероятно вкусное подобие пирожков из картофельного теста с разной начинкой. Мы предлагаем использовать мясной фарш со специями и измельченным луком.

Колдуны можно жарить на сковороде или запекать в зависимости от личных предпочтений, при этом, суммарно на них потребуется около двух часов - но все усилия будут оправданы.

Смотрите простой пошаговый рецепт колдунов с фаршем и луком с фотографиями процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт самой вкусной и простой рыбы в кляре.

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