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Рецепт очень вкусного блюда из кабачков

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Из такого овоща как кабачок можно приготовить массу потрясающих блюд, но кабачковые чипсы все равно будут самыми особенными.

OBOZREVATEL Smak предлагает простой рецепт этой вкусной и полезной закуски.

К кабачковым чипсам подойдут любые соусы, также они идеально дополнят мясные или рыбные блюда.

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Особенностью этой закуски является то, что вы можете самостоятельно, на свой вкус, регулировать степень высушенности – от хрустящих до нежных.

Для того, чтобы чипсы из кабачков получились особенно вкусными, их следует дополнить набором особенных специй.

Про то, как приготовить идеальные и вкусные кабачковые чипсы читайте по этой ссылке: Рецепт чипсов из кабачков.

Кабачковые чипсы

Кабачковые чипсы

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