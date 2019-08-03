Рецепт очень вкусного блюда из кабачков

Из такого овоща как кабачок можно приготовить массу потрясающих блюд, но кабачковые чипсы все равно будут самыми особенными.
OBOZREVATEL Smak предлагает простой рецепт этой вкусной и полезной закуски.
К кабачковым чипсам подойдут любые соусы, также они идеально дополнят мясные или рыбные блюда.
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Особенностью этой закуски является то, что вы можете самостоятельно, на свой вкус, регулировать степень высушенности – от хрустящих до нежных.
Для того, чтобы чипсы из кабачков получились особенно вкусными, их следует дополнить набором особенных специй.
Про то, как приготовить идеальные и вкусные кабачковые чипсы читайте по этой ссылке: Рецепт чипсов из кабачков.
Кабачковые чипсы
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