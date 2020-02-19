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Рецепт очень вкусного белорусского блюда с картофелем и мясом

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Популярное в Беларуси блюдо под названием "Колдуны" состоит из натертой картошки и мясного фарша.

Картофельные колдуны – нечто среднее между дерунами и котлетами. Обычно колдуны начиняют мясом или грибами (реже - другими начинками), обжаривают и тушат в сметане.

Ленивыми колдунами называют те, которые не нужно делать с начинкой: все составляющие перемешиваются и из такого фарша формируются "котлетки".

Новости
Ленивая лазанья - рецепт на скорую руку

FoodOboz нашел рецепт невероятно вкусных, сытных и румяных колдунов, которые обязательно стоит попробовать.

Рецепт этого традиционного белорусского блюда доступен тут: Ленивые колдуны с мясом.

Ленивые колдуны с мясом

Ленивые колдуны с мясом

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