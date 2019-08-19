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Рецепт очень вкусного балканского блюда с кабачками

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В конце лета можно порадовать себя новыми полезными оригинальными блюдами, в частности, овощной балканской мусакой.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам рецепт мусаки из кабачков.

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Стоит заметить, что данное блюдо распространено сразу в ряде стран мира, включая Грецию, Румынию, Болгарию, арабские страны, но везде есть определенные особенности его приготовления.

По нашему рецепту мусака готовится без мяса, с одними только овощами, которые максимально дешевые и доступные в это время года, и набором специй.

Интересно, что для приготовления этого невероятно вкусного и полезного блюда нужно менее получаса времени.

Смотрите полный список ингредиентов и рецепт приготовления по этой ссылке.

Рецепт очень вкусного балканского блюда с кабачками

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт, как быстро приготовить очень вкусную запеканку из кабачков.

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