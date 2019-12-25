Рецепт очень оригинального салата на праздник

В преддверии новогодних праздников каждая хозяйка ищет слоеные салаты, которыми можно было бы дополнить праздничный стол.

FoodOboz предлагает рецепт необычного слоеного салата с копченой курицей и киви.

Отмечается, что это блюдо невероятно вкусное, но подойдет, скорее всего, лишь тем, кто действительно хочет удивить домочадцев и гостей на праздник.

Все ингредиенты простые и доступные, оригинально лишь их сочетание, в то время как суммарно для готовки нужно всего около получаса времени.

Полный список необходимых продуктов и пошаговый рецепт приготовления салата с курицей и киви смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт необычного салата "Подсолнух" с кукурузой к Новому году.

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