Рецепт очень необычного, но вкусного блюда из кабачков на зиму

Из молодых и полезных кабачков можно приготовить массу разных блюд на любой вкус.
Но самым необычным всегда будет кабачковое варенье. Именно из кабачка, а не из ягод или фруктов, получается удивительный и оригинальный десерт.
История умалчивает, кто первым стал готовить такое варенье, но его растущая популярность говорит о том, что традиционные сладости многим приелись.
Если вы не боитесь кулинарных экспериментов а новые вкусы вас завораживают, предлагаем приготовить такое лакомство.
Детальный пошаговый рецепт этой сладости читайте по ссылке: Варенье из кабачков.
Варенье из кабачков
Также предлагаем попробовать очень вкусное варенье из тыквы.
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