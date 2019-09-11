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Рецепт очень необычного, но вкусного блюда из кабачков на зиму

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Из молодых и полезных кабачков можно приготовить массу разных блюд на любой вкус.

Но самым необычным всегда будет кабачковое варенье. Именно из кабачка, а не из ягод или фруктов, получается удивительный и оригинальный десерт.

История умалчивает, кто первым стал готовить такое варенье, но его растущая популярность говорит о том, что традиционные сладости многим приелись.

Если вы не боитесь кулинарных экспериментов а новые вкусы вас завораживают, предлагаем приготовить такое лакомство.

Детальный пошаговый рецепт этой сладости читайте по ссылке: Варенье из кабачков.

Варенье из кабачков

Варенье из кабачков

Также предлагаем попробовать очень вкусное варенье из тыквы.

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