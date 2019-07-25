Рецепт очень аппетитного холодца, чтобы вкусно накормить семью и гостей

Популярным и традиционным блюдом на праздничных столах во многих семьях является холодец, который можно приготовить не только из свинины и говядины, но и из курицы.

Как известно, холодец из курицы приготовить легче, так как мясо птицы готовится значительно быстрее, поэтому на готовку блюда уйдет меньше времени.

Соблюдая правильную технологию, можно приготовить вкуснейший, прозрачный и ароматный холодец. Его можно залить в формы или судочки и украсить исходя из собственных вкусовых и креативных предпочтений.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вашему вниманию подробный пошаговый рецепт приготовления вкуснейшего холодца из курицы по этой ссылке.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!