Рецепт нежных пирожков на кефире с оригинальной начинкой

Пирожки с луковой начинкой на кефире, - необычное блюдо, которое обладает впечатляющими вкусовыми качествами, хотя быстро и просто готовится.

Соответствующим рецептом на своем канале поделилась кулинарная блогер Алена Митрофанова, сообщает OBOZREVATEL.Smak.

Для приготовления теста нужно: 120 мл кефира, одно яйцо, чайная ложка сахара, по половине чайной ложки соли и соды, столовая ложка растительного масла, 250-300 гр муки.

На начинку дополнительно необходимо 2 большие луковицы, 80 г грудинки, 3 маринованных огурчика, одно яйцо, специи по вкусу. Вместо предложенной по рецепту начинки можно использовать любую другую: рис с яйцом, мясо, картошку, капусту и т.д.

Сначала лук и грудинку нужно мелко нарезать, обжарить их на сковороде, пока лук не станет мягким и золотистым.

Тем временем нужно сбить венчиком кефир, одно яйцо, соль, сахар и растительное масло, отдельно смешать муку с содой, после чего постепенно добавлять их в кефирную смесь.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak подборку рецептов приготовления фаршированного перца на любой вкус.

Дальше переложить ее на посыпанный мукой стол, - в итоге тесто должно стать мягким, но не липнущим к рукам.

После этого его надо положить в миску, накрыть и оставить на 15 минут.

К обжаренному луку добавить мелко порезанные огурцы и яйцо.

Тесто раскатать в тонкую лепешку, вырезать кружочки, на которые положить начинку и защипать в пирожки.

Для приготовления в духовке их надо смазать яичным желтком и выпекать при 180 градусов до появления румянца.

При приготовлении на сковороде посуду надо хорошо разогреть, смазать маслом, после чего выкладывать пирожки швом вниз, обжаривать их с каждой стороны до золотистой корочки и по бокам.

Смотрите также видео приготовления пирожков:

Ранее OBOZREVATEL.Smak приводил рецепт приготовления вкусного салата с фасолью на ужин.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!