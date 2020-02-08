Рецепт невероятно вкусных печеночных оладий

Удивительно много полезных и вкусных блюд можно приготовить из печени.

FoodOboz предлагает рецепт отличных печеночных оладий.

Известный факт, что печень содержит много белка, огромное количество витаминов А и группы В, железа, холина, цинка и многих других микроэлементов, - и при всем этом в ней не так уж много калорий, что делает ее идеальным продуктом для похудения и поддержания тела в тонусе.

Из печени получаются вкусные соленые оладьи, которые можно использовать как в качестве самостоятельного блюда, так и дополнением к гарниру.

Смотрите пошаговый рецепт приготовления печеночных оладий по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт превосходных итальянских каннеллони с фаршем и сыром.

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