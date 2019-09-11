Рецепт невероятно вкусных квашеных баклажанов

Одним из самых популярных способов готовки овощей в осенне-зимний период является их маринование, но куда менее распространено приготовление квашеных баклажанов.
OBOZREVATEL.Smak предлагает вам простой рецепт, как приготовить квашеные баклажаны с капустой.
Отмечается, что традиционно принято готовить квашеную капусту или консервировать помидоры, но квашеные баклажаны по своим вкусовым качествам и простоте приготовления не уступают им.
Заготовить баклажаны вместе с капустой, морковкой, перцем, чесноком, травами и специями можно менее чем за час, при этом, после брожения они получают удивительный кисло-сладкий вкус.
Подавать такую закуску лучше всего с мясом или вареной картошкой, но всегда открыто поле для новых экспериментов в этом плане.
Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления квашеных баклажанов с капустой по этой ссылке.
Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт вкуснейшего салата с баклажанами и грибами.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал