Рецепт невероятно вкусных квашеных баклажанов

Одним из самых популярных способов готовки овощей в осенне-зимний период является их маринование, но куда менее распространено приготовление квашеных баклажанов.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам простой рецепт, как приготовить квашеные баклажаны с капустой.

Отмечается, что традиционно принято готовить квашеную капусту или консервировать помидоры, но квашеные баклажаны по своим вкусовым качествам и простоте приготовления не уступают им.

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Заготовить баклажаны вместе с капустой, морковкой, перцем, чесноком, травами и специями можно менее чем за час, при этом, после брожения они получают удивительный кисло-сладкий вкус.

Подавать такую закуску лучше всего с мясом или вареной картошкой, но всегда открыто поле для новых экспериментов в этом плане.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления квашеных баклажанов с капустой по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт вкуснейшего салата с баклажанами и грибами.

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