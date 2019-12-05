Рецепт невероятно вкусных котлет из капусты

Осенне-зимняя пора открывает широкое пространство для фантазии и экспериментов с блюдами из капусты.

FoodOboz предлагает рецепт капустных котлет.

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Отмечается, что надо совсем немного времени для их приготовления, - всего около 40 минут, при этом, получится довольно большая порция, которой хватит на трапезу для всей семьи.

Несомненным плюсом котлет из капусты является бюджетность и витаминный состав. Они отлично впишутся в Ваш рацион в холода, когда организму так сильно не хватает клетчатки, и меню в целом становится калорийнее и тяжелее.

Смотрите полный список необходимых ингредиентов и пошаговый рецепт капустных котлет по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить потрясающий салат с печенью трески и кукурузой.

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