Рецепт невероятно вкусных кексов на молоке

История небольших и вкусных кексов своими корнями уходит в далекий 10 век.

Изначально их начали готовить в Европе и называли Moufflet, что на французском буквально означало "мягкий хлеб". Со временем кондитеры в разных странах стали добавлять к таким кексам шоколад, ягоды, орехи и украшать глазурью или сахарной пудрой.

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При этом рецепт теста для кексов почти не менялся, именно его простота обеспечила маленьким кексам (или маффинам) такую популярность, которая позже распространилась на весь мир.

FoodOboz предлагает приготовить вкусные кексы на молоке, как это столетиями делали наши предки. Для удобства можно использовать любимые формочки или заготовки из пергаментной бумаги.

О том, как сделать необычайно вкусный десерт к чаю и кофе, читайте по этой ссылке: Кексы на молоке.

Кексы на молоке

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