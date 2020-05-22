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Вместо конфет: рецепт невероятно вкусных энергетических шариков

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Энергетические шарики – это отличные лакомства с большим количеством питательных веществ. Для их приготовления понадобится минимум времени и усилий.

OBOZREVATEL совместно с hola.com предлагает ознакомиться с легким, вкусным и полезным рецептом.

Вместо конфет: рецепт невероятно вкусных энергетических шариков

Ингредиенты:

  • 200 г жареных грецких орехов

  • 80 г овсяных хлопьев

  • 50 г тыквенных семечек

  • 2 столовых ложки тертого свежего имбиря

  • 1 столовая ложка порошка куркумы

  • 1 апельсин (цедра и сок)

  • 130 г тертой моркови

  • 200 г фиников королевских

  • 60 г кокосовой стружки

Приготовление:

1. Поместите грецкие орехи, овсяные хлопья, тыквенные семечки, свежий имбирь и апельсиновую цедру в кухонный комбайн и измельчите.

2. Добавьте тертую морковь и финики, повторите измельчение.

3. Влейте немного апельсинового сока и перемешайте до получения компактной массы.

4. Сформируйте руками небольшие шарики и покройте их слоем кокосовой стружки.

5. Храните в холодильнике, даже если они немного затвердеют. 

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
рецепт продукты питание
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