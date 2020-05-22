Вместо конфет: рецепт невероятно вкусных энергетических шариков

Энергетические шарики – это отличные лакомства с большим количеством питательных веществ. Для их приготовления понадобится минимум времени и усилий.
OBOZREVATEL совместно с hola.com предлагает ознакомиться с легким, вкусным и полезным рецептом.
Ингредиенты:
200 г жареных грецких орехов
80 г овсяных хлопьев
50 г тыквенных семечек
2 столовых ложки тертого свежего имбиря
1 столовая ложка порошка куркумы
1 апельсин (цедра и сок)
130 г тертой моркови
200 г фиников королевских
60 г кокосовой стружки
Приготовление:
1. Поместите грецкие орехи, овсяные хлопья, тыквенные семечки, свежий имбирь и апельсиновую цедру в кухонный комбайн и измельчите.
2. Добавьте тертую морковь и финики, повторите измельчение.
3. Влейте немного апельсинового сока и перемешайте до получения компактной массы.
4. Сформируйте руками небольшие шарики и покройте их слоем кокосовой стружки.
5. Храните в холодильнике, даже если они немного затвердеют.
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