Вместо конфет: рецепт невероятно вкусных энергетических шариков

Энергетические шарики – это отличные лакомства с большим количеством питательных веществ. Для их приготовления понадобится минимум времени и усилий.

OBOZREVATEL совместно с hola.com предлагает ознакомиться с легким, вкусным и полезным рецептом.

Ингредиенты:

200 г жареных грецких орехов

80 г овсяных хлопьев

50 г тыквенных семечек

2 столовых ложки тертого свежего имбиря

1 столовая ложка порошка куркумы

1 апельсин (цедра и сок)

130 г тертой моркови

200 г фиников королевских

60 г кокосовой стружки

Приготовление:

1. Поместите грецкие орехи, овсяные хлопья, тыквенные семечки, свежий имбирь и апельсиновую цедру в кухонный комбайн и измельчите.

2. Добавьте тертую морковь и финики, повторите измельчение.

3. Влейте немного апельсинового сока и перемешайте до получения компактной массы.

4. Сформируйте руками небольшие шарики и покройте их слоем кокосовой стружки.

5. Храните в холодильнике, даже если они немного затвердеют.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о типах заменителей сахара и результатах важных исследований

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!