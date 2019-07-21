Рецепт невероятно вкусных блинов из кабачков

Из молодых летних кабачков можно приготовить очень большое количество вкусных и полезных блюд.

SmakOobozrevatel нашел простой рецепт кабачковых блинов, их обязательно стоит попробовать.

Соблюдая все пропорции вы получите удивительную закуску, которая станет как украшением праздничного стола, так и лакомством для семейного ужина.

Полкилограмма кабачков нужно измельчить с зеленью, перемешать с молоком, яйцами и мукой, и пожарить в виде блинов на хорошо разогретой сковороде.

Чтобы получить блинчики яркого зеленого цвета, используйте вместо обычных кабачков - сорт цукини.

Подробный пошаговый рецепт этого сезонного блюда читайте по ссылке: Блины из кабачков

Такие кабачковые блинчики следует подавать на стол со сметанным соусом. Приятного аппетита!

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