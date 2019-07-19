Рецепт невероятно вкусных блинчиков из кабачков

В разгар лета, когда на рынках полно доступных качественных овощей, можно разнообразить свое меню, приготовив необычные блинчики из кабачков.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам собственные пошаговые инструкции по приготовлению этого блюда.

Отметим, что по рецепту необходимо добавление молока, яиц и специй, которые придают кабачкам нежности и пряности.

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Суммарно всего за час времени, следуя всем инструкциям, можно приготовить блинчиков на всю семью и гостей. При этом, они будут иметь ярко выраженный вкус и отлично гармонировать со сметаной или соусами.

Полный список ингредиентов и детальные инструкции по приготовлению блинчиков из кабачков с фотографиями процесса смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку из нескольких необычных, но простых и вкусных блюд из кабачков.

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