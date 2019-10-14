Рецепт невероятно вкусной запеканки из кабачков в мультиварке

Невероятно вкусно и полезно в осеннее время года готовить овощные запеканки, пока можно купить дешевые овощи.

FoodOboz предлагает вам рецепт, как приготовить запеканку из кабачков.

Отмечается, что для приготовления такого блюда нужно всего немного ингредиентов: овощи, пару яиц, немного молочных продуктов, да специи по вкусу.

Легко заметить, что все перечисленные составляющие содержат сравнительно немного калорий, ввиду чего не будут способствовать набору веса.

Кроме того, блюдо готовится в мультиварке, благодаря чему не напитывается лишними жирами и сохраняет максимум полезных веществ.

Смотрите полный список продуктов и подробный рецепт приготовления запеканки из кабачков по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего грузинского блюда с курицей.

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