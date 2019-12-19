Рецепт невероятно вкусной закуски на Новый год 2020

Каждое мало-мальски крупное празднование, вне зависимости от повода, не обходится без блюд с закусками на столе.
FoodOboz предлагает отличный рецепт канапе с колбасой и соусом.
Как известно, канапе представляют из себя маленькие сочные бутерброды, которые подаются на шпажках.
Мы предлагаем приготовить канапе, которое включает в себя хлеб, оливки, помидоры, колбасу, - в целом, его вполне можно было бы назвать классическим, если бы не оригинальный соус.
Так, всего за 20 минут с нашими простыми пошаговыми инструкциями можно приготовить потрясающие закуски на всю компанию.
Смотрите полный список продуктов и рецепт приготовления канапе с колбасой с фото по этой ссылке.
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Напомним, ранее FoodOboz публиковал оригинальный рецепт молочных бубликов с фаршем, - потрясающей закуски на любой праздник.
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