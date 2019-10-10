Рецепт невероятно вкусной скумбрии в духовке

Самый простой вариант приготовления рыбы – запекание. С овощами, специями или просто в соусе.
Считается, что именно скумбрия является наиболее полезной из всех жирных рыб. Она богата Омега-3 жирными кислотами, которые незаменимы для организма.
По рецепту от FoodOboz эта рыбка получится самой вкусной з всего, что вы до этого пробовали.
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Предлагаем начинить скумбрию особой овощной начинкой, которая еще больше оттенит вкус блюда, а заодно выступит в качестве потрясающего гарнира.
О том, как правильно приготовить это полезное и невероятно вкусное блюдо, читайте по ссылке: Скумбрия в духовке.
Скумбрия запеченная в духовке
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