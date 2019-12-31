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Рецепт невероятно вкусной селедки под шубой

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Если вы хотите порадовать своих родных и близких, вы можете приготовить традиционный праздничный салат "Шуба".

Рецепт невероятно вкусной селедки под шубой

Не секрет, что существует множество вариантов приготовления данного блюда, без которого не обходится ни один праздничный стол. Многие хозяйки пытаются разнообразить "Шубу", добавляя в салат новые ингредиенты.

Мы советуем вам приготовить блюдо, в состав которого войдут вареный картофель, лук, сельдь, морковь и свекла, а также вареные яйца. При правильном соблюдении всех алгоритмов рецепта вам удастся сделать салат, который по-настоящему порадует вашу семью и гостей.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшей селедки под шубой по следующей ссылке.

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