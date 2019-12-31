Рецепт невероятно вкусной селедки под шубой

Если вы хотите порадовать своих родных и близких, вы можете приготовить традиционный праздничный салат "Шуба".

Не секрет, что существует множество вариантов приготовления данного блюда, без которого не обходится ни один праздничный стол. Многие хозяйки пытаются разнообразить "Шубу", добавляя в салат новые ингредиенты.

Мы советуем вам приготовить блюдо, в состав которого войдут вареный картофель, лук, сельдь, морковь и свекла, а также вареные яйца. При правильном соблюдении всех алгоритмов рецепта вам удастся сделать салат, который по-настоящему порадует вашу семью и гостей.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшей селедки под шубой по следующей ссылке.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал