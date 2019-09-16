Рецепт невероятно вкусной аджики на скорую руку

Одним из популярнейших видов соусов является аджика, среди разнообразия способов приготовления которой каждый может найти себе любимый рецепт.

FoodOboz предлагает попробовать приготовить восхитительную сырую аджику.

Заметим, что аджика довольно легко готовится, но в большинстве случаев требует температурной обработки, что занимает дополнительное время.

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Преимуществом приготовления сырой аджики является как экономия времени, поскольку соус готовится всего около 20 минут, так и польза, - без варки все ингредиенты сохраняют максимум витаминов.

Кроме того, такие продукты как сладкий и горький перец, помидоры, чеснок, невероятно дешевые и вкусные в это время года.

Смотрите полный список ингредиентов, подробный рецепт и секреты вкусной сырой аджики по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего соуса болоньезе.

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