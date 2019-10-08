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Рецепт невероятно вкусного теста для пиццы без дрожжей

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Рецептов приготовления теста для пиццы по-итальянски великое множество, но очень вкусным и самым простым считается бездрожжевой вариант.

Первая современная пицца была приготовлена в Неаполе в далёком XVIII веке при добавлении к плоской лепешке "фокачча" помидоров и других ингредиентов.

Как правило, пицца – это блюдо для компании, которое разрезается специальным ножом на сегменты.

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Порционная маленькая пицца носит название "пиццетта" – это вариант той же лепешки с начинкой, но гораздо меньшего диаметра.

Пиццетта

Пиццетта

Независимо от того, какого размера пиццу вы хотите приготовить, FoodOboz предлагает воспользоваться проверенным рецептом теста без дрожжей, читайте о нём по этой ссылке.

Пицца на тесте без дрожжей

Пицца на тесте без дрожжей

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