Рецепт невероятно вкусного салата с крабовыми палочками без майонеза

Из аппетитных крабовых палочек можно готовить не только тяжелые, жирные салаты или закуски.
FoodOboz нашел рецепт чудесного легкого салата из крабовых палочек и овощей с потрясающей заправкой.
Крабовые палочки, сочный перец, нежные оливки плюс еще один неожиданный ингредиент – и готов очень вкусный, красивый и оригинальный салат, достойный центрального места на праздничном столе.
Приправить его следует также особым способом.
Как приготовить такое блюдо, смотрите в нашем видео-рецепте по ссылке: Салат из крабовых палочек без майонеза.
Салат из крабовых палочек без майонеза
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