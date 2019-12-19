Рецепт невероятно вкусного салата с крабовыми палочками без майонеза

Из аппетитных крабовых палочек можно готовить не только тяжелые, жирные салаты или закуски.

FoodOboz нашел рецепт чудесного легкого салата из крабовых палочек и овощей с потрясающей заправкой.

Крабовые палочки, сочный перец, нежные оливки плюс еще один неожиданный ингредиент – и готов очень вкусный, красивый и оригинальный салат, достойный центрального места на праздничном столе.

Приправить его следует также особым способом.

Как приготовить такое блюдо, смотрите в нашем видео-рецепте по ссылке: Салат из крабовых палочек без майонеза.

Салат из крабовых палочек без майонеза

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