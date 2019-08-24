Рецепт невероятно вкусного салата по-европейски

Если в вашей семье очень любят блюда из грибов, непременно обратите внимание на рецепт приготовления классического салата "Грибная поляна".

Универсальность грибов не знает границ – с их помощью можно приготовить большое количество блюд, грибы уникальны, ведь они могут заменить блюда из мяса.

Настоящим украшением вашего праздничного стола станет салат "Грибная поляна". Невероятно сытный и ароматный салат порадует ваших родных и близких своим изысканным вкусом.

Чтобы приготовить такой салат, нужно заранее заготовить зелень, сыр, копченую курицу, вареный картофель, соленые огурцы, а также куриные яйца и морковь. Для заправки следует использовать майонез.

OBOZREVATEL.Smak рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления салата "Грибная поляна" по этой ссылке.

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