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Рецепт невероятно вкусного салата "Дамский каприз" к 8 марта

1.2т
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Очень вкусный мясной салат с орехами и черносливом идеально подходит для праздничного меню.

FoodOboz предлагает простой рецепт необычного салата "Дамский каприз", который станет центральным блюдом на столе в праздник.

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Ингредиенты в нем укладываются слоями. Куриное мясо, орехи и яйца делают закуску сытной, огурец добавляет свежести, а чернослив дополняет вкус других продуктов и придает пикантности.

Собирается "Дамский каприз" на широкой плоской тарелке поверх листьев салата.

Детальный рецепт блюда смотрите тут: Салат "Дамский каприз" с черносливом.

Салат "Дамский каприз" с черносливом

Салат "Дамский каприз" с черносливом

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего салата с черемшой.

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