Рецепт невероятно вкусного салата "Дамский каприз" к 8 марта

Очень вкусный мясной салат с орехами и черносливом идеально подходит для праздничного меню.
FoodOboz предлагает простой рецепт необычного салата "Дамский каприз", который станет центральным блюдом на столе в праздник.
Ингредиенты в нем укладываются слоями. Куриное мясо, орехи и яйца делают закуску сытной, огурец добавляет свежести, а чернослив дополняет вкус других продуктов и придает пикантности.
Собирается "Дамский каприз" на широкой плоской тарелке поверх листьев салата.
Детальный рецепт блюда смотрите тут: Салат "Дамский каприз" с черносливом.
Салат "Дамский каприз" с черносливом
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего салата с черемшой.
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