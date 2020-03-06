Рецепт невероятно вкусного салата "Дамский каприз" к 8 марта

Очень вкусный мясной салат с орехами и черносливом идеально подходит для праздничного меню.

FoodOboz предлагает простой рецепт необычного салата "Дамский каприз", который станет центральным блюдом на столе в праздник.

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Ингредиенты в нем укладываются слоями. Куриное мясо, орехи и яйца делают закуску сытной, огурец добавляет свежести, а чернослив дополняет вкус других продуктов и придает пикантности.

Собирается "Дамский каприз" на широкой плоской тарелке поверх листьев салата.

Детальный рецепт блюда смотрите тут: Салат "Дамский каприз" с черносливом.

Салат "Дамский каприз" с черносливом

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего салата с черемшой.

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