Рецепт невероятно вкусного рулета с бананами

Приятно удивить и порадовать гостей и близких по любому поводу могут легкие блюда из бананов.

FoodOboz предлагает рецепт нежнейшего бананового рулета.

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Заметим, что для приготовления такого десерта нужно всего немного молочных продуктов, пара бананов, несколько яиц, немного сахара, муки и крахмала, - все составляющие доступные и не дорогостоящие.

Такой рулет во всех аспектах намного лучше магазинного, подавать его можно как теплым, так и холодным, при этом, его вкус отлично подчеркнет чай с лимоном или же ароматный кофе.

Смотрите полный список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт рулета с бананами по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительных драников с творогом, которые обязательно покорят всех.

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