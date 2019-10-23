Рецепт невероятно вкусного минтая в кляре в духовке

В любое время года невероятно вкусной, полезной и уместной остается рыба в кляре.
FoodOboz предлагает рецепт, как приготовить потрясающий минтай в духовке.
Отмечается, что понадобится всего около получаса непосредственных затрат по времени и еще порядка 20 минут на выпекание.
Минтай в кляре можно подать как на ужин для своей семьи, так и угостить им гостей. Изумительно вкусная рыба придется впору даже для праздничного стола.
Готовое блюдо можно дополнить практически любыми овощами, густо украсить зеленью, после чего подавать горячим, - так оно наиболее вкусное.
Смотрите полный список продуктов и подробный рецепт приготовления минтая в кляре в духовке по этой ссылке.
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