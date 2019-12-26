Рецепт невероятно вкусного и простого блюда с картошкой

Если вы хотите порадовать своих родных и близких новым интересным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт катламы с картошкой.

Катлама – это очень вкусное блюдо узбекской, крымскотатарской, татарской и башкирской национальной кухни. Зачастую лепешку едят руками без использования столовых приборов.

Готовят катламу на сковороде или духовке, а начинка блюда может быть разнообразной – начиная от фарша и сыра, заканчивая картошкой с зеленью.

Аппетитное и вкуснейшее блюдо непременно станет настоящим украшением вашего праздничного стола.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления катламы с картошкой по следующей ссылке.

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