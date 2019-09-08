Рецепт невероятно вкусного блюда с кабачками

Начало осени самое лучшее время научиться готовить новые потрясающие блюда из кабачков, пока они еще вкусные и дешевые.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам отличный рецепт не только вкусных, но и полезных котлет с кабачками.

Стоит заметить, что котлеты готовятся на основе обычного мясного фарша, но с добавлением к нему довольно большого количества кабачка, лука, яйца и специй.

Самое интересное, что блюдо нужно готовить на пару, благодаря чему котлеты становятся не только очень вкусными, но и полезными, чего нельзя сказать о приготовленных на сковороде.

Смотрите полный список ингредиентов и подробный рецепт приготовления мясных котлет с кабачками на пару по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт очень вкусной запеканки из тыквы.

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