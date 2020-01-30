Рецепт невероятно вкусного блюда из курицы

По любому поводу и в любое время суток или года актуальны интересные блюда из курятины.
FoodOboz предлагает рецепт куриного сальтисона.
Отмечается, что такое мясное блюдо довольно широко распространено в Беларуси, Чехии, Польше и Венгрии, но встречается и в Украине.
Обычно его готовят из нескольких видов мяса, в основном со свинины, но мы предлагаем использовать нежное и диетическое мясо курицы.
По нашему рецепту всего за час можно побаловать своих близких сытным и вкусным мясным блюдом.
Смотрите простой пошаговый рецепт сальтисона по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт простого меренгового рулета.
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