Рецепт невероятно вкусного блюда из курицы

По любому поводу и в любое время суток или года актуальны интересные блюда из курятины.

FoodOboz предлагает рецепт куриного сальтисона.

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Отмечается, что такое мясное блюдо довольно широко распространено в Беларуси, Чехии, Польше и Венгрии, но встречается и в Украине.

Обычно его готовят из нескольких видов мяса, в основном со свинины, но мы предлагаем использовать нежное и диетическое мясо курицы.

По нашему рецепту всего за час можно побаловать своих близких сытным и вкусным мясным блюдом.

Смотрите простой пошаговый рецепт сальтисона по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт простого меренгового рулета.

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