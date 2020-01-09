Рецепт невероятно вкусного блюда из картошки

Если вы хотите порадовать своих родных и близких очень вкусным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт приготовления картофельной запеканки.

Многим хозяйкам известно, что запеканка из картофеля является очень популярным, а также невероятно сытным и ароматным блюдом. Зачастую в качестве начинки здесь используют мясной фарш или овощи, которые сверху затирают сыром.

Сырная корочка прекрасно скрепляет ингредиенты блюда и очень удачно сочетается с картофелем по вкусу, вследствие чего ваша запеканка получается по-настоящему вкусной.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшей запеканки из картофеля по следующей ссылке.

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