Рецепт невероятно нежного и вкусного торта

Невероятно просто и действенно можно побаловать всю свою семью, приготовив вкуснейший торт, - без разницы, в праздник или просто для души.

FoodOboz предлагает рецепт нежнейшего торта "Рафаэлло".

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Заметим, что основу торта составляет бисквит, также для него нужно довольно много кокосовой стружки, миндаль, шоколад, молочные продукты, сахар, мука, яйца, несколько одноименных конфет Raffaello.

Хотя десерт получается отнюдь не самым дешевым и совсем не диетическим, его вкусовые качества могут поразить воображение.

Для приготовления нужно около полутора часов.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления торта "Рафаэлло" по этой ссылке.

Также вы можете воспользоваться другим рецептом, чтобы приготовить шоколадный торт "Спартак" или классический торт "Зебра", - они более бюджетны, и тоже очень вкусные.

Для тех, кто не так сильно любит сладкое, FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего воздушного пирога с капустой.

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