Рецепт необычного, но очень вкусного салата на праздник

Есть великое множество салатов, которые можно приготовить для праздничного стола, но особо из них стоит выделить рыбные салаты.

FoodOboz предлагает приготовить удивительный салат с рисом и печенью трески.

Отмечается, что такое блюдо не только элементарно в приготовлении и вкусно, но еще и довольно полезно.

Печень трески содержит в себе много железа и прочих необходимых организму витаминов и микроэлементов. Неоспорима польза и риса с яйцами.

Новости Рецепт потрясающей закуски с фаршем на праздник

Все ингредиенты прекрасно сочетаются друг с другом и выкладываются на блюдо слоями, после чего салат украшается для эффектного вида на столе. Готовое кушанье приятно пахнет, отлично выглядит и хорошо насыщает организм.

Полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления салата с рисом и печенью трески смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт простого, но вкусного и эффектного праздничного салата "Сугробы".

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