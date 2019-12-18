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Рецепт необычного, но очень вкусного салата на праздник

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Есть великое множество салатов, которые можно приготовить для праздничного стола, но особо из них стоит выделить рыбные салаты.

FoodOboz предлагает приготовить удивительный салат с рисом и печенью трески.

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Отмечается, что такое блюдо не только элементарно в приготовлении и вкусно, но еще и довольно полезно.

Печень трески содержит в себе много железа и прочих необходимых организму витаминов и микроэлементов. Неоспорима польза и риса с яйцами.

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Все ингредиенты прекрасно сочетаются друг с другом и выкладываются на блюдо слоями, после чего салат украшается для эффектного вида на столе. Готовое кушанье приятно пахнет, отлично выглядит и хорошо насыщает организм.

Полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления салата с рисом и печенью трески смотрите по этой ссылке.

Рецепт необычного, но очень вкусного салата на праздник

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт простого, но вкусного и эффектного праздничного салата "Сугробы".

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