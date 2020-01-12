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Рецепт необычайно вкусного супа с сыром

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Предлагаем приготовить сытный и ароматный суп из грибов и плавленого сыра.

Это блюдо не отнимет много времени и сил, зато обязательно понравится домочадцам.

Особый вкус также добавят поджаренные до румяного цвета овощи. Для пережарки стоит использовать сливочное масло.

Детальный рецепт этого чудесного блюда с видео смотрите по ссылке: Грибной суп с сыром.

Грибной суп с сыром

Грибной суп с сыром

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