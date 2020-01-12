Рецепт необычайно вкусного супа с сыром

Предлагаем приготовить сытный и ароматный суп из грибов и плавленого сыра.
Это блюдо не отнимет много времени и сил, зато обязательно понравится домочадцам.
Особый вкус также добавят поджаренные до румяного цвета овощи. Для пережарки стоит использовать сливочное масло.
Детальный рецепт этого чудесного блюда с видео смотрите по ссылке: Грибной суп с сыром.
Грибной суп с сыром
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