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Рецепт необычайно вкусного блюда с грибами

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Осень – лучшее время для того, чтобы побаловать себя и близких вкусными и ароматными грибными блюдами.

Всем известно, что из грибов получается очень вкусный и сытный жульен.

История этого блюда одостаточно запутанная, дело в том, что "жульен" - это способ нарезки продуктов тонкой соломкой или ломтиками. В Европейской кухне известный у нас жульен называется "кокот", но рецептура при этом соблюдается.

Секрет самого вкусного жульена с грибами заключается в правильной нарезке грибочков и дальнейшем запекании блюда в порционных кокотницах.

О том, как правильно приготовить самое вкусное осеннее блюдо, читайте по следующей ссылке: Грибной жульен.

Грибной жульен

Грибной жульен

Другие рецепты жульена смотрите тут.

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