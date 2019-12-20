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Рецепт неимоверно вкусного салата с кус-кусом на праздник

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Если вы хотите по-настоящему удивить свою семью или гостей, непременно обратите внимание на рецепт приготовления невероятного салата "Табуле" с кус-кусом.

Рецепт неимоверно вкусного салата с кус-кусом на праздник

"Табуле" – это легкий и витаминный салат, который прекрасно подходит для любого застолья. Экзотическое блюдо не только невероятно вкусное, но и чрезвычайно полезное для организма – салат стимулирует работу кишечника и является диетическим.

Всего за 15-20 минут вы сможете приготовить бесподобный низкокалорийный салат, который станет настоящим украшением вашего праздничного стола.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления вкуснейшего салата "Табуле" с кус-кусом по следующей ссылке.

Ранее мы рассказывали своим читателям, как приготовить оригинальный салат с крабовыми палочками без майонеза.

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