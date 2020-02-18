Рецепт наваристого сырного супа с фрикадельками

Сытный суп с фрикадельками будет еще аппетитнее, если добавить в него плавленый сырок.
Это очень простое первое блюдо, идеально подходящее для плотного обеда.
Для такого супа нам понадобится мясной фарш на фрикадельки, картофель, овощи для пережарки, сметана, плавленый сыр и специи.
Для начала следует отварить картошку, после чего добавить в суп другие ингредиенты.
Детальный рецепт блюда читайте по ссылке: Сырный суп с фрикадельками.
Сырный суп с фрикадельками
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