Рецепт наваристого сырного супа с фрикадельками

Сытный суп с фрикадельками будет еще аппетитнее, если добавить в него плавленый сырок.

Это очень простое первое блюдо, идеально подходящее для плотного обеда.

Для такого супа нам понадобится мясной фарш на фрикадельки, картофель, овощи для пережарки, сметана, плавленый сыр и специи.

Новости Рецепт венгерского супа на обед и ужин

Для начала следует отварить картошку, после чего добавить в суп другие ингредиенты.

Детальный рецепт блюда читайте по ссылке: Сырный суп с фрикадельками.

Сырный суп с фрикадельками

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