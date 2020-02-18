Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт наваристого сырного супа с фрикадельками

455
Читать материал на украинском

Сытный суп с фрикадельками будет еще аппетитнее, если добавить в него плавленый сырок.

Это очень простое первое блюдо, идеально подходящее для плотного обеда.

Для такого супа нам понадобится мясной фарш на фрикадельки, картофель, овощи для пережарки, сметана, плавленый сыр и специи.

Новости
Рецепт венгерского супа на обед и ужин

Для начала следует отварить картошку, после чего добавить в суп другие ингредиенты.

Детальный рецепт блюда читайте по ссылке: Сырный суп с фрикадельками.

Сырный суп с фрикадельками

Сырный суп с фрикадельками

Читайте другие материалы от FoodOboz:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы