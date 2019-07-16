Рецепт маринада, чтобы кабачки на гриле получились особенно вкусными

Приготовить правильный маринад для кабачков очень легко, главное – соблюдать простые правила.

Перед жаркой овощей на гриле их нужно залить специальной заправкой, а секрет состоит в том, что мариноваться они должны в холодильнике всю ночь.

Итак, на 500 граммов кабачков нам понадобиться:

три столовые ложки соевого соуса

щепотка прованских трав или орегано

несколько мелко нарезанных зубчиков чеснока (сухой чеснок тоже подойдет)

сок половины небольшого лимона

Перемешиваем ингредиенты, заливаем ими нарезанные кружками кабачки, перемешиваем и, накрыв крышкой, отправляем в холодильник на всю ночь.

На следующий день жарим кабачки на мангале и солим по вкусу.

Кабачки на гриле

Таким же способом готовиться заправка и для других овощей, ее детальный рецепт читайте по ссылке: Маринад для овощей гриль.

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