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Рецепт маринада, чтобы кабачки на гриле получились особенно вкусными

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Приготовить правильный маринад для кабачков очень легко, главное – соблюдать простые правила.

Перед жаркой овощей на гриле их нужно залить специальной заправкой, а секрет состоит в том, что мариноваться они должны в холодильнике всю ночь.

Итак, на 500 граммов кабачков нам понадобиться:

  • три столовые ложки соевого соуса

  • щепотка прованских трав или орегано

  • несколько мелко нарезанных зубчиков чеснока (сухой чеснок тоже подойдет)

  • сок половины небольшого лимона

Перемешиваем ингредиенты, заливаем ими нарезанные кружками кабачки, перемешиваем и, накрыв крышкой, отправляем в холодильник на всю ночь.

На следующий день жарим кабачки на мангале и солим по вкусу.

Кабачки на гриле

Кабачки на гриле

Таким же способом готовиться заправка и для других овощей, ее детальный рецепт читайте по ссылке: Маринад для овощей гриль.

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