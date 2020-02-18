Рецепт лучшего витаминного салата из вареной свеклы

Одним из вкуснейших зимних блюд является простой овощной салат из вареной свеклы с солеными огурчиками.

Поскольку свекла – настоящий кладезь полезных веществ, микроэлементов и витаминов, она обязательно должна присутствовать в меню.

FoodOboz нашел рецепт, пожалуй, самого удачного свекольного салата из простых продуктов.

Новости Рецепт простого и потрясающе вкусного завтрака

Для начала корнеплод нужно отварить: подготовленную свеклу следует уложить в кастрюлю, залить холодной водой, довести до кипения и варить на среднем огне от 45 до 60 минут. После чего слить воду и ненадолго залить свеклу холодной водой - так она будет легче чиститься.

К натертой вареной свекле добавить огурцы, чеснок, заправку – и блюдо готово!

Детальный пошаговый рецепт с видео доступен тут: Салат из свеклы с чесноком и огурцами.

Салат из свеклы с чесноком и огурцами

Вареная свекла содержит фолиевую кислоту, холин и витамины А, С, В1, В5, В6, Е, Н и РР. Кроме того, в ней масса важных минеральных веществ, таких как калий, магний, цинк, кальций, йод, железо, фосфор и натрий.

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