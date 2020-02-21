Рецепт лучшего торта "Кучерявый пинчер" на скорую руку

Очень вкусный, сочный и нежный "Кучерявый пинчер" - один из самых простых в приготовлении десертов.
Торт получается высоким, красивым, и самое главное – его приготовление занимает минимум времени.
Благодаря особому способу промазывания коржей, кекс полностью пропитывается кремом, что делает готовое блюдо сказочно вкусным.
В качестве добавок в торте используются орехи и сухофрукты. Их набор можно менять по своему вкусу, или вообще от них отказаться.
FoodOboz нашел самый удачный вариант этого десерта, и спешит поделиться с вами! Рецепт доступен по ссылке: Торт "Кучерявый пинчер".
Торт "Кучерявый пинчер"
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