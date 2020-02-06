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Рецепт лучшего праздничного салата со свеклой и мясом

11.7т
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Очень вкусный и торжественный салат под названием "Гранатовый браслет" - идеальное блюдо для праздничного меню.

Традиционно его выкладывают в форме браслета, кольца или сердца.

Особый вкус такому салату придают свекла, мясо, гранат и ароматный кремовый соус, который используется вместо майонеза.

Если вы хотите удивить гостей – то слоеный "Гранатовый браслет" именно то, что нужно.

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Как приготовить это красивейшее свекольно-мясное блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по этой ссылке: Салат "Гранатовый браслет" со свеклой.

Салат "Гранатовый браслет" со свеклой

Салат "Гранатовый браслет" со свеклой

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