Рецепт легкого и полезного зимнего салата с фото

Невероятно полезным и очень вкусным дополнением к рациону в холодное время года могут стать разномастные рыбные салаты.

FoodOboz предлагает рецепт салата с консервированным лососем.

Хоть консервированная рыба не так полезна, как свежая или замороженная, она все же содержит в себе, в частности, много белка, жирные кислоты, ряд витаминов группы B, витамин Е, кальций, - именно то, что нужно организму для поддержания здоровья зимой.

Сыр и яйца дополняют вкус рыбы, дают еще больше полезных жиров и белка.

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Кроме того, в салат добавляются овощи и зелень, - а это клетчатка, железо, еще витамины Е и группы В.

Так, на приготовление салата нужно всего полчаса, но он может идти как самостоятельный, полноценный и очень вкусный прием пищи.

Весь список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт салата с консервированным лососем с фото процесса приготовления смотрите по этой ссылке на нашем сайте.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт другого полезного зимнего салата французской кухни.

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