Рецепт куриных котлет с секретом, чтобы были сочными и с хрустящей корочкой

Приготовить вкусные куриные котлеты очень просто, но нужно выполнить одно простое условие, о котором знают не все.

Рецептов котлет из куриного мяса настолько много, что в них можно запутаться.

SmakObozrevatel предлагает классический рецепт этого вкусного мясного блюда и делится со своими читателями маленькой хитростью.

Чтобы котлеты были вкусными и с хрустящей корочкой, обжаривать их следует первые минуты на сильном огне, потом на среднем. А переворачивать - лишь тогда, когда одна сторона хорошо подрумянится. Именно при таком способе обжарки любые мясные котлетки получатся очень сочными даже без панировки.

Детальный пошаговый рецепт и нужные ингредиенты читайте по этой ссылке: Куриные котлеты.

Куриные котлеты

Также этим способом советуем приготовить рыбные котлеты.

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